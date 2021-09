Gençlik Merkezinde YKS'ye hazırlandılar, üniversiteyi kazandılar

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan 70 öğrenci Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşmeyi başardı.

Çayırova Belediyesi, gelecek nesillerin çok iyi yetişmesi ve meslek sahibi olması için eğitime çok önem veriyor. Okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim veren Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yüksek Öğretim Kurumları sınavlarına hazırlanan 70 öğrenci Türkiye'nin değişik illerindeki üniversitelere girmeyi başardı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz yıl 12. sınıf ve mezun öğrenciler için açılan kurslarda tecrübeli eğitimcilerle sınavlara hazırlanan öğrencilerin başarılı olması ilçede de sevinçle karşılandı.

Çayırova'nın başarı grafiğini daha da yükseltmek için eğitime desteğini sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “ En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Belediye olarak 7'den 70 eğitim veriyoruz. Eğitime her zaman önem ve öncelik veriyoruz. Çayırovamızın eğitimde başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak izin canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik merkezimizde sınavlara hazırlanan ve üniversiteyi kazanan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Gençler bizim geleceğimiz ve her şeyimiz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz ”dedi.