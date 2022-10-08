Gençlik Rotasına başarı ödülü

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki gençlere yönelik hazırlanan Gençlik Rotası Projesi, 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' yarışmasında ödüle layık görüldü.

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki gençlere yönelik hazırlanan Gençlik Rotası Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' yarışmasında ödüle layık görüldü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da Körfez Belediyesi'nin standını ziyaret ederek ödülleri takdim etti. Ödülü Körfez Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Osman Yurt aldı. Ayrıca basın yayın ve halkla ilişkiler müdürü Bülent Gülal, kültür ve sosyal işler müdürü Mücahit Bulut, gençlik ve spor müdürü Ali Osman Baş da törende yer aldı. Vekiller de Körfez Belediyesi'nin gençlere yönelik düzenlediği proje ve etkinliklerin örnek olabileceğini belirtti.