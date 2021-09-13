Gençlik ve Spor Merkezine gençlerden yoğun ilgi

Derince'de inşa edilen Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

2020 yılı içerisinde Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesinde kullanıma açılan Abdulllah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ne gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yaz döneminde yoğun ilgi gören merkezde düzenlenen kurslarda, çeşitli branşlarda binlerce öğrenciye spor ve değerler eğitimi verildi. Tesislere gidip çocuklarla tek tek sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlik için proje üretmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'mizde çocuklarımızı ziyaret ederek, onlarla sohbet ettik. Allah'ın izniyle onlar için birçok önemli projeyi daha hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.