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Genel Sekreter Bayram, metro çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze-Darıca Metrosu’nun yapımı devam eden istasyon şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze-Darıca Metrosu'nun yapımı devam eden istasyon şantiyelerinde incelemelerde bulundu.


İstanbul ve Kocaeli arasında 1 milyon insanı trafik stresinden kurtarması hedeflenen ve yatırım tutarı 5 milyar lirayı bulan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, metro inşaatındaki çalışmaları inceledi. Metro hattı çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret Bayram, çalışmaları yerinde inceledi. Gebze Kent Meydanı İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Mutlu Kent İstasyonu'nda şantiye alanlarını gezen Bayram, çalışmaları hakkında şantiye sorumlularından bilgi aldı.


Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Metro'nun Kocaeli için bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Gebze OSB-Darıca Sahil Metrosu ilk etapta 15,6 kilometre uzunluğunda olacak. İstanbul metrosuyla entegre olacak. Bu sayede günde yaklaşık 1 milyon vatandaşımızı trafik derdinden kurtaracağız. Metro inşaatı kazısında ekipler yaklaşık 8 metre derinliğe inmiş. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 3 ayrı durakta ekipler hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Metro bittiğinde Kocaeli ulaşımda hem konfor anlamında hem de rahatlık anlamında önemli bir adım atılmış olacak” dedi.

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