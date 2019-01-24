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Genel Sekreter Bayram, tramvay çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Sekapark-Plajyolu arası arasında yapılan tramvay hattının 2.

etap çalışmalarını inceledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattının 2.2 kilometrelik 2. etabında çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Seka Devlet Hastanesi'nden başlayıp Plajyolu'na kadar uzanacak olan Akçaray Tramvay hattının 2. etabında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Genel Sekreter Bayram'a Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Ulaşım Daire Başkanı Tolga Cankaya ve firma yetkilileri eşlik etti.



Çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Bayram, projenin zamanında yürüdüğünü ve hedeflendiği gibi tamamlanacağını ifade ederek, “Sekapark - Plajyolu hattı projesinde 4 istasyon bulunuyor. Seka Devlet Hastanesi - Okullar bölgesinden oluşan birinci kısım yakın zamanda tamamlanacak. Bu hat bizim için çok önemli. Özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım bu proje tamamlandıktan sonra başlayacak” dedi.



Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 kilometre uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kocaeli Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli'ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkartılacak.

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