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Gergin geçen mali genel kurulda Kocaelispor yönetimi ibra edildi

Kocaelispor’da yarın yapılacak olağan seçim öncesi bugün mali genel kurul gerçekleştirildi.

Kocaelispor'da yarın yapılacak olağan seçim öncesi bugün mali genel kurul gerçekleştirildi. Gerginliklerle geçen kongrede mali raporlar 127 üyenin kabulüyle ibra edildi.


TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da bugün mali genel kurul gerçekleştirildi. Kurulda denetim, sicil ve disiplin kurulu raporları oylamaya sunuldu. Ardından mali ve idari yönden ibra oylamasına geçildiği sırada divan başkanı Sinan Üner, üye olmayanların salondan çıkmasını talep etti. Salon boşaltıldıktan sonra ortam gerilirken yaşanan arbede polis ekiplerince büyümeden önlendi. Salona yalnızca üyeler alındıktan sonra ibra işlemi gerçekleştirildi. Kocaelispor yönetimi 127 üyenin kabulüyle mali ve idari yönden ibra edildi. Yarın yapılacak seçimli olağan genel kurulda Engin Koyun ile Yaşar Can yarışacak. En fazla oy alan aday Kocaelispor'un yeni başkanı olacak.

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