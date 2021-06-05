Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.