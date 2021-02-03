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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, 4 saatte kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, 4 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.



Yangın, saat 16.45 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418. Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm firması depolama alanında malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören firma çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli'nin tüm ilçelerinden ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alev alev yanan geri dönüşüm depolama alanından yükselen siyah dumanlar ise kısa sürede gökyüzünü kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, akaryakıt istasyonu ve mobilya fabrikası yakınında yanan alana müdahale ederek 4 saatte kontrol altına aldı.


Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başlarken, pres makinesinden kaynaklandığı iddia edildi.

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