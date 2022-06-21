İhlas Haber Ajansı

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Geri dönüşüm kumbaraları ile gelecek nesillere yatırım

Başiskele Belediyesi, kentin yoğun kullanılan cadde ve meydanlarına estetik görünümlü pet şişe kumbaraları yerleştirdi.


Başiskele Belediyesi, kentte gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak ve sıfır atık seferberliğine destek vermek amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Başiskele Belediyesi, logolu yeni pet şişe kumbaraları kent genelinde 25 noktaya yerleştirildi.


Proje çerçevesinde, plastik ambalaj atıklar geri dönüşüme daha hızlıca kazandırılacak. Kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıkları çöpe gitmeyecek, zamandan ve iş gücünden de tasarruf sağlanacak.

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