İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geri dönüşümde öncü kent ‘Körfez'

Körfez Belediyesi, ‘geri dönüşüm konteynerlerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ekipleri tarafından özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde ve yaşam alanlarına ‘geri dönüşüm konteynerleri konuluyor. Pet şişe, ambalaj atıkları, tekstil atıkları, cam şişe vb. atıkların atıldığı ve deforme olan konteynerler yenileriyle değiştiriliyor.


Öte yandan Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kullanımdan veya mevsim şartlarından dolayı deforme olan kaldırımlarda bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Güney Mahallesi Deniz Sokak ve Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi'nde başlattığı kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.