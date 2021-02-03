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GESKON'dan ‘Boğaziçi Üniversitesi' eylemlerine tepki

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan eylemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, "Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, "Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır” dedi.


Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi'nden (GESKON) Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur tarafından GESKON adına yapılan açıklamada, Kabe provokasyonu kınandı.


Eylemlerin Boğaziçi Üniversitesi'ne eylem düşürdüğünün ifade edildiği açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Bilimin ve değerlere saygının hâkim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır. Gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır. İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu, Gençlik ve Spor Konfederasyonu yönetim kurulu adına şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain eylemlerin karşısında herkesi tek vücut olarak kenetlenmeye ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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