GESMEK'te ikinci dönem kayıtlar başlıyor

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) ikinci dönem kayıtları 6 Ocak Pazartesi - 31 Ocak Cuma günü tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği GESMEK kurslarında ikinci dönemde de farklı branşlarda hizmet verilecek. 10 farklı branşta ikinci dönemde eğitim verilecek GESMEK kursları için kayıtlar GESMEK Kurs Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde alınacak.

Kursiyer adayları İngilizce ‘A1'-‘A2' seviyesi, ofis programları, okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi, autocad, solidworks, diksiyon, temel makyaj teknikleri, kuaförlük, Arapça ‘A1-A2 -B1' seviyesi ve Türk işaret dili branşlarında eğitim verilecek.