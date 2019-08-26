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GESMEK'te yeni dönem kayıtlar başlıyor

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) yeni dönem kayıtları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.


Binlerce Gebzeliyi meslek sahibi yapan ve boş zamanlarını değerlendirdiği GESMEK Kurslarında bu yıl da farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. GESMEK Merkez binası, İstasyon, Beylikbağı ve Arapçeşme bilim sanat merkezlerinde 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni dönem kayıtları, mahalle merkezlerinde ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.


GESMEK Kurslarında bu dönem 42 farklı branşta eğitim verilecek. GESMEK Kurslarına katılmak isteyen vatandaşların bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenim belgesi ile belirtilen tarihlerde merkezlerden kayıt yaptırmaları gerekiyor. GESMEK Çocukta kayıtlar 9 Eylül Pazartesi günü Arapçeşme, Beylikbağı ve İstasyon Bilim Sanat Merkezlerinde başlayacak ve 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

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