İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GESMEK'ten muhteşem konser

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu Gebzelilere muhteşem bir konser verdi.


Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu, Gebzelilere konser verdi. Şef Erbil Aydın şefliğinde Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Gebzelilerin ilgisi ve katlımı oldukça yoğun oldu. GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu koro ve solo performansıyla dinleyiciden tam not alırken bazı parçalara dinleyiciler de eşlik etti. Konser sonunda GESMEK Korosunun performansı dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.


Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 21 Aralık Cumartesi günü 12.00 ve 15.00'de iki seans olmak üzere Minik Kahramanlar Müzikali ile devam edecek. Katlımın ücretsiz olduğu çocuk müzikaline tüm çocuklar davetli.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.