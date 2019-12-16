GESMEK'ten muhteşem konser

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu, Gebzelilere konser verdi. Şef Erbil Aydın şefliğinde Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Gebzelilerin ilgisi ve katlımı oldukça yoğun oldu. GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu koro ve solo performansıyla dinleyiciden tam not alırken bazı parçalara dinleyiciler de eşlik etti. Konser sonunda GESMEK Korosunun performansı dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 21 Aralık Cumartesi günü 12.00 ve 15.00'de iki seans olmak üzere Minik Kahramanlar Müzikali ile devam edecek. Katlımın ücretsiz olduğu çocuk müzikaline tüm çocuklar davetli.