"Gez-Gör Kocaeli" projesiyle şehir tanıtımı yapılıyor

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Bürosu çalışanları, ‘'Gez-Gör Kocaeli'' programı kapsamında İzmit'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Bürosu çalışanları Kocaeli'de toplandı. Misafir olarak Kocaeli'ye gelen büro çalışanları, ‘'Gez-Gör'' programıyla İzmit'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Program kapsamında Sekapark'a geçen büro çalışanlarına, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli'de hayata geçirilen projelerden bahsederek, “Mümkün mertebe Kocaeli'mizi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. İnşallah verimli bir çalışma olmuştur. Buradaki temel amacımız birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu canlı tutma ve kaynaşmayı artırmaktı. Sizlerin gideceğiniz yerlerde Kocaeli'mizi çok iyi bir şekilde tanıtacağınıza inanıyorum. Sizleri kentimizde misafir edip ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk” dedi.

‘'Gez-Gör Kocaeli'', kenti gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle Kocaeli'nin tarihi, kültürü, coğrafyası, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve projeleri tanıtılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.