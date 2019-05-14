Gez-Gör Kocaeli'yi gezdiriyor

Gör Kocaeli'' programı, Kocaeli ve diğer şehirlerden vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Haftanın her günü uzman rehberler eşliğinde farklı gruplara Kocaeli'nin tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtan Gez-Gör Kocaeli Projesi, 2019 yılında performansını arttırdı. 8 farklı tur güzergâhı bulunan projede vatandaşların ilgi gösterdiği turların başında doğa ve tarih turları geliyor. Kocaeli'nde geniş kitlelere ulaşan proje, şehir dışından gelen misafirleri de ağırlıyor. Şehir dışından gruplar halinde gelen vatandaşlar Kocaeli'ni tanıma fırsatı buluyor.

Misafir olarak Kocaeli'ye gelen gruplar, “Gez-Gör” programıyla İzmit'in tarihi ve kültürel mekânlarını geziyor. Misafirler bu kapsamda restorasyon ödüllü Selim Sırrı Paşa Konağı, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Kapanca Sokak, Redif Müzesi, Kasr-ı Hümayun, Saat Kulesi, İzmit Gar Binası, Film Platosu ve Seka Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi gibi bilim, sanat, tarih ve kültürel mekanları ziyaret ediyor. Ayrıca Ormanya ve SEKA Kamp alanını da gezebilen misafirler, Kocaeli'nin doğasına ve kültürel mekânlarını da yakından görmüş oluyor.

2019 yılının ilk 4 ayında 7 binin üzerinde vatandaş gezdirerek beklentilerin üzerine çıkılan projede havaların tam olarak ısınmasıyla birlikte katılımcı sayısının daha da artacağı öngörülüyor. Ramazan dolayısı ile ara verilen programlar bayramdan sonra kaldığı yerden devam edecek.

Kocaeli'nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar Gez-Gör'ün internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyorlar.