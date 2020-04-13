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Gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi ulaştırıyor.


Korona virüs salgını nedeni ile il genelinde yoğun bir çalışma sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan dezenfekte uygulamalarına devam ederken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımını sürdürüyor. Virüs salgınının ilk başladığı zaman diliminde ihtiyaç sahibi vatandaşları mağdur etmeyeceklerini belirten Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı ile gıda ve hijyen paketlerinin dağıtılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde gıda paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

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