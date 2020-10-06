Giysi kumbarasından ihtiyaç sahiplerine

Gebze Belediyesi tarafından Sıfır Atık projesi kapsamında, giysi kumbaralarında toplanan kullanılabilir giysiler temizlenip ütülendikten sonra Elden Ele Gönül Çarşısı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Gebze Belediyesi tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçe genelinde farklı noktalarda konuşlandırılan giysi kumbaralarında toplanan kıyafetleri hem ekonomiye kazandırıyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusundaki çalışmalara önem veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Daha yaşanabilir bir Gebze için çabalıyoruz. Sıfır Atık Projesini Gebze Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Gebze'de 100'den fazla noktada bulunan giysi kumbaralarından geri dönüştürülen kullanılabilir giyim ürünleri, Mevlana Pazaryeri'ndeki tesisimizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sahibine ulaştırılmak üzere Elden Ele Gönül Çarşısı'nda yerini alıyor. Sosyal belediyecilik hizmeti olan Elden Ele Gönül Çarşısı bu zamana kadar 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza destek oldu. Herkesi Sıfır Atık Projesine destek vermeye, ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini de Elden Ele Gönül Çarşısı'na ulaştırarak bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya davet ediyorum” dedi.