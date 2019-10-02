GKM yeni sezonda kapılarını açıyor

Gebze Kültür Merkezi Salonu yeni sezonda kapılarını, dopdolu programlarla Gebzeli sanat severlere

açacak. Kültür sanat etkinlikleri ekim ayında 6 Ekim Pazar saat 19.00'da Prof. Dr. Mustafa Ağırman, “Peygamberimizin Hayatı” konulu konferansıyla start alacak. 9 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da ‘Boyacı' adlı yetişkin tiyatrosu Gebzeli tiyatro severler için perde diyecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini ücretsiz GKM etkinliklerine katılmaya davet etti.

11 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Bekir Develi ‘Hacıların Çocuğuyum' gösterisiyle sahne alacak. 12 Ekim Cumartesi saat 19.00'da GESMEK THM Konseri Gebze'nin kurtuluşuna özel bir konser verecek. 14 Ekim Pazartesi saat 14.00'da Gebze Belediyesi ve Medical Park işbirliğinde Op. Dr. Salih Bölük ve Doç. Dr. Barış Bayraktar “Meme Kanseri Farkındalık” konulu semineri ile Gebzeli kadınları bilgilendirecek.

18 Ekim Cuma saat 19.00'da Konuşmacı Ebubekir Sofuoğlu Katılımcı Albay Şerif Patkoviç ‘Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı' 23 Ekim Çarşamba saat 19.00'da “Miras” adlı yetişkin tiyatrosu, 27 Ekim Pazar saat 19.00'da Dursun Ali Erzincanlı “Şiir- Naat dinletisi” 29 Ekim Salı saat 19.00'da GESMEK THM Konseri ile “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” Gebzelilerle buluşacak.

Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerinde her sezon olduğu gibi bu sezonda da çocuklar unutulmadı ve onlar için birbirinden güzel tiyatro gösterileri hazırlandı. İlk olarak 9 Ekim Çarşamba günü saat 12.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans “ İyilik Ağacı” tiyatro gösterisi perde alacak.19 Ekim Cumartesi 12.00 ve 15.00'da “Neşeli Hayvanlar Müzikali”, 23 Ekim Çarşamba saat 12.00 ve 15.00 ‘da “Dört Kafadar Müzikali” tiyatro gösterileri çocuklar için sahnelenecek.