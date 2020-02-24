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GKM'de Ahmet Doğan'ın sohbetine yoğun ilgi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Doğan “İmanın Tadı” konulu sohbetiyle Gebzelilerle bir araya geldi.


Ahmet Doğan'ın sohbet programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salonu dolduran konuklara manevi bir akşam yaşatan Ahmet Doğan Hoca konuşmasına davete icabet eden konuklara teşekkür ederek başladı.


Ahmet Doğan Hoca sohbetinde, “Yüce Rab'ımızın biz kullarına iki değerli nimeti vardır. Bu nimetlerden bir tanesi hayat nimeti diğeri ise iman nimetidir. Hayat nimeti kazanılan bir nimet değildir ama iman nimeti kazanılarak elde edilen bir nimettir. İman gönül dünyamızda şüpheye yer vermeden kabullenmektir” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 26 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans sahnelenecek olan “Meraklı Papağan” çocuk tiyatrosuyla devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu kültür-sanat etkinliklerine tüm Gebzeliler davetli olduğu bildirildi.

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