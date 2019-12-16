GKM'de tiyatro keyfi

Gebze Belediyesi kütür-sanat etkinlikleri sahnelenen ‘Senin Annen Bir Melekti Yavrum' adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Gebze Belediyesi kütür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezinde her kesime hitap eden birbirinden farklı konu ve konuklarıyla hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Tiyatro Roza'nın sahnelediği ‘Senin Annen Bir Melekti Yavrum' isimli tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro severleri bir araya getirip hatıraları canlandıran zaman zaman duygulandıran fakat daha çok güldüren Yeşilçam filmi tadında ki oyun, izleyicileri kahkahalara boğdu. Oyuncuların, performanslarıyla damga vurduğu oyun, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.