Glutensiz yaşam için iş birliği

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu arasında çölyak hastalığıyla değişik platformlarda farkındalık oluşturmak, eğitim çalışmaları yapmak ve glutensiz ürünlerin tedariki ve kullanımıyla ile ilgili ile ortak hizmet protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Çiftçi, "Protokolümüzün esas amacı derneğimize ilçemizde bir yer tahsisinde bulunulması ve derneğimizin faaliyetlerini burada daha rahat bir şekilde gerçekleştirerek, çölyak hastalarımıza daha rahat hizmet vermesini kapsıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın da destekleri çok önemli. Bizler de ilçe belediyeleri olarak çölyak hastalarımız ile birlikteyiz. Glutensiz Yaşam Derneği'ni destekliyoruz. Niyetimiz hastalarımızın tedavi olması. Tedavi sürecinde de Çayırova Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu ise "Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'nin çölyak hastalarına verdiği destek ve çölyak hastalarıyla işbirliği içerisinde olmasından dolayı çok mutluyuz. Başkanımız Türkiye genelinde örnek bir belediyecilik sergiliyor. Çayırova olarak rol model olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.