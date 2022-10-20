"Göç" konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni Ankara'da yapılacak

Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından düzenlenen "Göç" konulu 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere Ankara'da düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla, Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ( UNDP) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından düzenlenen "Göç" konulu 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler, Ankara'da ödüllerine kavuşacak. 21 Ekim Cuma günü saat 13.00'de Ankara'da bir otelde sergi ve ödül töreni düzenlenecek.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

6. Göç konulu Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na 13 farklı ülkeden 213 kişi 751 fotoğrafla katıldı. Yarışmada, FIAP altın madalyayı Şebnem Coşkun, gümüş madalyayı İranlı Eshagh Aghaeımansourabad, bronz madalyayı Fatmagül Mercan kazandı. Mansiyon ödüllerini ise Arif Hüdaverdi Yaman, Turan Topalar, Amir Ali Navadeh Shahla, Servet Çınar, Cem Genco, İpek Yılmaz kazanırken, 50 fotoğraf da sergilemeye değer bulundu.