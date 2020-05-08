Göçmen kaçakçıları kazandıkları parayı paylaşamayınca arkadaşlarını öldürüp TEM'e attılar

Olay 21 Ocak 2020 günü Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe Maşukiye kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu kenarında battaniyeye sarılı ceset gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, el ve ayaklarının bağlı olduğu ve feci şekilde darp edildiğine dair vücudunda izlerinin tespit edildiği belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi(PTS) ve dinlenme tesisi güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İki PTS arasından 10 dakikada geçince yakalandılar

Yaklaşık 4 ay süren teknik takipte olayın yaşandığı alanda bulunan iki PTS sistemi arasında 6 dakikalık normal geçiş süresine aykırı seyir eden 300 bin aracı tarayan polis ekipleri, şüpheli olan 67 bin aracı tek tek incelemeye aldı. İnceleme sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların kullandıkları aracın ilk PTS'den 00.02'de diğer PTS'den ise 00.12'de geçerek normal süre dışında yolu 10 dakikada tamamladığı belirlendi. Aracın ruhsat sahibini incelemeye alan ekipler, şahsın irtibatta olduğu kişilerin insan kaçakçılığından sabıkaları olduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılığından kazandıkları parayı paylaşamayınca öldürdüler

Şahısların belirlenmesinin ardından operasyon başlatan polis ekipleri, İstanbul ve Çorum illerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaparak olaya karıştığı belirlenen Bangledeş uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince sorgulanan şahıslar, olayın göçmen kaçakçılığı, şantaj ve rant meseleleri yüzünden İstanbul'un Fatih ilçesinde tartışma ile başladığı ve daha sonra da öldürdükleri şahsı, Kartepe'de yol kenarına attıklarını itiraf ettiler. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişiden 2'si serbest kalırken 7 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.