Göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen göçükte beton blok altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden Sıddık Canpolat, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiinde yapımı süren Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü bağlantı viyadüğü inşasında beton bloğun çökmesi sonucunda göçük altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti. 12 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenlerine ulaşılan işçilerden 46 yaşındaki Sıddık Canpolat'ın cenazesi, yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Canpolat'ın cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek yakınlarından helallik istenildi. 3 çocuk babası Canpolat'ın cenazesi daha sonra Nenehatun Mahallesi Merkez Camii'ne götürüldü.

Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

Canpolat'ın ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, meydana gelen göçükte demirlere tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulan ağabeyi Mustafa Canpolat, babası Hüseyin Canpolat, annesi Fatma Canpolat, eşi Fatma Canpolat ve 6 kardeşi ile Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Sıddık Canpolat'ın tabutu başına gelen yakınları gözyaşı döktü. Oğlunun tabutu başına gelerek fenalık geçiren anne Fatma Canpolat'ı ise yakınları sakinleştirdi. Kılınan cenaze namazının ardından Canpolat'ın cenazesi Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.