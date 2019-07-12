‘'Gökyüzü Gözlem Geceleri'' başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, Gökyüzü Gözlem Geceleri'ne hazırlanıyor. Açıldığı tarihten bu yana yaz dönemlerinde yoğun ilgi gören etkinlik bu yıl “Parçalı Ay Tutulması” temasıyla 16-17 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinliğin en ilgi çeken aktivitesi teleskoplarla yapılan gökyüzü gözlemi olacak. Ziyaretçiler, Satürn ve Jüpiter gözlemi yapma fırsatını yakalayabilecek. Etkinlik 16-17 Temmuz tarihlerinde saat 19.00 ‘da atölye çalışmaları ile başlayacak ve atölye faaliyetleri hava kararana kadar devam edecek. Etkinlikte okul öncesi yaş grupları için Nebula Atölyesi, ilk ve ortaokul grupları için Güneş Saati Yapımı, Gök Atlası ve Ay'ın Evreleri Atölyeleri gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler birbirinden eğlenceli bilimsel oyunlara katılım sağlayabilecek. Parlayan Duvar, Renkli Gölgeler, Süpernova, Gezegen Avlama, Led Yarışı, Gökyüzü Gözlem Hatırası, Dev Gölgeler, Hologram ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor. Aktivitelerin yanı sıra Açık Hava Sineması ve Planetaryum gösterimi de gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 16 Temmuz Salı günü 21.00'da Interstellar, 17 Temmuz Çarşamba günü 21.00'da ise Gravity filmleri gösterilecek.