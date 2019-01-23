Göl oyunu perde açıyor

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği “Göl” adlı oyun 24 Ekim Perşembe günü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon yeni bir oyunu sahneye koyuyor. “Göl” isimli oyun 24 Ocak Perşembe günü ilk kez sahnelenecek. 2 kadının, gerilimli ilişkisi üzerine kurulan tiyatro oyunu 24, 25, 26, 31 Ocak ile 1 ve 2 Şubat tarihlerinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi büyük sahnede sergilenecek. Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği “Göl” adlı oyun genç bir çiftin yeni bir hayat kurmak için Göl kenarında bir eve gitmesi ile başlıyor. Genç çift oyunun önemli bir karakteri olan Müberra ile tanışıyor. 2 kadının, gerilimli ilişkisi üzerine kurulan “Göl” 24 Ocak Perşembe günü ilk kez sahnelenecek.