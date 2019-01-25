Göl oyunu seyirciyle buluştu

KOCAELİ(İHA) – Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği “Göl” adlı oyunun ilk gösterimine sanatseverler akın etti.

Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni sezonda yeni oyunlarla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya devam diyor. Yine yeni bir oyunla Kocaelili sanatseverlerin karşısına çıkan Şehir Tiyatroları, konusu ve kurgusu ile alışılmışın dışında bir özellik taşıyan ‘Göl' adlı oyunu sahneledi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM) Büyük Sahne'de gerçekleşen prömiyerde, ilk kez seyirciyle buluşan tiyatro oyunu, yoğun ilgi gösteren seyirciden de tam not aldı.

Oyunu izleyenler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, ‘Göl' isimli tiyatro oyununu yazan ve yöneten Seçil Mutlu Oğuz'a çiçek takdim etti. 2 kadının gerilimli ilişkisi üzerine kurulan “Göl” adlı tiyatro oyunu 25, 26, 31 Ocak ile 1 ve 2 Şubat tarihlerinde SDKM Büyük Sahne'de tiyatro severlerle buluşacak.