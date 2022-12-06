İhlas Haber Ajansı

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GÖLAŞ, en çok engelli birey istihdam eden 41 şirketten biri oldu

Gölcük Belediyesi’nin iştiraki olan GÖLAŞ, Kocaeli’de en çok engelli birey istihdam eden 41 firmadan biri olarak ödül aldı.

Gölcük Belediyesi'nin iştiraki olan GÖLAŞ, Kocaeli'de en çok engelli birey istihdam eden 41 firmadan biri olarak ödül aldı.


Gölcük Belediyesi'nin yüzde 100 iştiraki olan GÖLAŞ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İstihdamda Bende Varım" programında ödüllendirildi. Törende GÖLAŞ, Kocaeli'de en çok engelli birey istihdam eden 41 firmadan biri olarak ödül aldı. GÖLAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eker'e ödülünü Doç. Dr. Figen Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz takdim etti.

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