İhlas Haber Ajansı

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Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli şampiyonu oldu

Gölcük Belediye Spor Basketbol takımları, üst üste kazandığı 3 şampiyonlukla Kocaeli basketboluna damgasını vurdu.


Geçen hafta Gölcük Belediye Spor U-10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu olması sonrasında bu hafta da U-12 ve U-11 takımları art arda Kocaeli Şampiyonu oldu. Oynadıkları müsabakaların ardından şampiyonluk kupalarını kaldıran U-12 ve U-11 takımlarının oyuncuları, sevinçlerini tribündeki aileleriyle birlikte kutladı. Sporculara her daim destek verdiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemizin gururu olan U-12 ve U-11 takımlarımızın sporcularını, ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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