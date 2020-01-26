Gölcük depremini yaşayan Kocaelililer'den Elazığlı depremzedeler için kampanya

Kocaeli'de Elazığ'daki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek vermek isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde kampanyanın düzenlendiği alana akın etti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılması için İzmit Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası için İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılarak vatandaşlardan destek istendi. Sabah saat 10.00'da başlayan yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren eşyaların toplandığı kültür merkezine gelmeye başladı. 1 saat içerisinde onlarca vatandaş evinden getirdiği ve satın aldığı yardım malzemelerini yetkililere teslim etti. İzmit ve çevre ilçelerden getirdikleri yardım malzemelerini Elazığ'daki vatandaşlara ulaştırmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, Gölcük depremini yaşadıkları için büyük hassasiyet taşıdıklarını ifade ettiler. Bir ailenin ise getirdiği yardım malzemelerinin üzerinde yazan “Yıkanmış ve ütülü kıyafetler vardır. Depremi en ağır şekilde yaşayan insanlar olarak yanınızdayız. Acınız acımız, geçmiş olsun” notu ise dikkat çekti.

“Oradaki insanlarımız üşümesin diye yardım etmeye devam edeceğiz”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yardım malzemelerinin toplandığı alana gelerek, ekiplerle birlikte kıyafetleri düzenleyip, vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür etti. Hürriyet, “Deprem gerçeği Kocaeli açısından önemli. Yıllar önce biz de bu gerçeği yaşadık. O yüzden dedik ki o insanları en iyi biz anlarız. Deprem haberini alır almaz o gece arama ve kurtarma ekibimizi organize ederek hemen bölgeye gönderdik. Duyarlı vatandaşlarımızdan da yardım kampanyası düzenlememiz konusunda çok yoğun mesajlar aldık. Yardımların doğru elden ulaşması için oradaki yetkililerle görüştük. Bizden ısıtıcı, battaniye, mont gibi materyaller istendi. Biz de kampanyamızı başlattık. Bu sabah saat 09.00'dan beri arkadaşlarımız bu alanda çalışıyor. Bugün ve yarın geç saatlere kadar yardımları almaya devam edeceğiz. Sonra tırımızla yarın gece yola çıkartacağız. Orada da elimizden geldiği kadar oradaki insanlarımız üşümesin diye yardım etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bu tarz felaketler hepimizin kardeş olduğumuzu öğreten şeylerdir”

Marketten satın aldığı gıda malzemelerini yetkililere teslim eden Emre Gökgör isimli vatandaş, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, “1999 depreminde buraya yardım göndermiştim. Bunun büyük bir felaket olduğunun farkındayım. Şimdi de oradaki kardeşlerimize elimizden geldiğinde yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Bu öncelikle bir insanlık görevi. Oradaki insanlar kardeşlerimiz. Onlarla birlikte bu ülkede yaşıyoruz. Onlarla birlikte bir bütünüz. Herkesi de birlik olmaya çağırıyorum. Bu tarz felaketler bu ülkede hepimizin kardeş olduğumuzu öğreten şeylerdir. Bunlardan ders çıkartmalıyız” dedi.

“Duyunca hemen evden bir şeyler toplayıp geldik”

Daha önce Gölcük depremini yaşayan Gül Çağ ise, yardım kampanyasını duyunca depremzedeler için kıyafet yardımında bulunduğunu belirterek, “Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bizim de başımıza geldi. Duyunca hemen evden bir şeyler toplayıp geldik. Üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiğince yapmaya da devam ederiz. Ben mont, içlik, ayakkabı getirdim. Bugün onların başına geldi, o acıyı hep birlikte yaşadık. Hep onların yanında olacağız” diye konuştu.

“Aynı şeyleri biz de Gölcük depreminde yaşadık”

Gölcük depreminde komşularını kaybeden 65 yaşındaki Muzahher Yıldız, Elazığ'daki depremi duyduğunda üzüntüden hastalandığını dile getirerek, “Daha çok malzeme göndermek isterdim. Bir stantta çalışıyorum. Orada ne bulduysam getirdim. Aynı şeyleri biz de Gölcük depreminde yaşadık. Bizim evimiz yıkılmadı ama komşularımız falan öldü. Aynı şeyleri yaşadık bizler. O gece uyuyamadık. Depremi televizyondan görünce rahatsızlandık. Orada olmak isterdik. Cesaretli olsunlar. Allah yardımcıları olsun. Herkes de yardım etsin, ellerinden geleni yapsın. Daha fazlasını yapalım” şeklinde konuştu.

Yardım tırları yarın gece yola çıkacak

2 gün boyunca devam edecek kampanya kapsamında 27 Ocak gecesi toplanan malzemeler tırlara yüklenerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yola çıkacak. Bölgeye ulaşacak olan malzemeler AFAD koordinesinde vatandaşlara dağıtılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet de bölgeye giderek, bölgede bulunan İzmit Belediyesi arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlarla bir araya gelecek.