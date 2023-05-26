Gölcük Diyanet Gençlik Merkezi hizmete girdi

Gölcük Belediyesi'nin meclis kararı ile İlçe Müftülüğüne tahsis edilen eski sağlık ocağı binası, Diyanet Gençlik Merkezi'ne dönüştürülerek gençlerin hizmetine açıldı.

Gölcük Belediyesi'ne ait olan, daha önce Yeşilbahar Sağlık Ocağı olarak kullanılan bina, Gölcük Belediye Meclisi'nin 25.02.2021 tarihinde aldığı kararla Gölcük İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmişti. Tahsisin ardından başlatılan çalışma ile gençler için tam bir sosyal merkez haline gelen Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Yapımı tamamlanan 3 katlı Diyanet Gençlik Merkezi, gençlerin verimli ve hoşça vakit geçirebilecekleri şekilde tasarlandı. Merkezde, spor alanı, ders çalışma sınıfları ve kütüphane, kafeterya ve toplantı alanları bulunuyor.

Hizmete açılan merkezde incelemeler yaparak bilgiler alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Sportif faaliyetlerden, ders çalışma alanlarına kadar, geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetişmesine büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm gençlik merkezinin ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.