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Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos ziyaretçilerine açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

yıl dönümü nedeniyle Gölcük Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı.


Gölcük Donanma Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü vatandaşlarla kutladı. Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, savaş gemilerini gezme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan şehit aileleri ve gaziler, Donanma Komutanlığına bağlı TCG Yavuz Fırkateyni'nde, Gölcük Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan önderliğinde gemi komutanları ve personeli ile birlikte yemek yedi. Vatandaşlar, ziyarete açılan TCG Yavuz Fırkateyni, TCG 1. İnönü Denizaltı, TCG Zıpkın Hücum Botu ve TCG Yüzbaşı İhsan Tulunay Lojistik Destek Gemisini ziyaret etme fırsatı buldu.


Gemiler hakkında yetkilerden bilgiler alan vatandaşlar, gemi personeli ve komutanları ile fotoğraf çektirdi. Donanma Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü etkinlikleri kapsamında kapılarını halka açmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin ne kadar güçlü olduğunu yakından görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

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