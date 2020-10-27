Gölcük Hamidiye Köyü'nde doğalgaz sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük'ün Hamidiye Köyü'ne verilen doğalgaz nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törene Başkan Büyükakın'ın yanısıra parti temsilvileri ilçe belediye görevlileri gaz dağıtım şirketi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, doğalgaz yakma meşalesini Başkan Büyükakın tutuşturdu.

Hamidiye Köyü'nde düzenlenen doğalgaz verme töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gölcük Hamidiye Köyü için bugüne kadar servis hatlarıyla birlikte toplamda 11 kilometrelik bir hat döşendi. Çalışmalarımız sonucu Hamidiye'de 229 bina doğalgazdan faydalanacak. Yüklenici firma ile bir protokol yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak kazı ve dolgu çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede daha fazla vatandaşımızın doğalgazla buluşmasını sağlamış oluyoruz. Sadece burada değil, Kocaeli'nin birçok yerinde vatandaşımıza doğalgaz ulaştırılması için böyle bir süreci yürütüyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın, “Aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi. 'Aşk ile çalışan yorulmaz'. Çalışmalarımızın tek sebebi insanımızın müreffeh olmasıdır. Köylerimize doğalgaz getirmeye devam ediyoruz. Burada bir yaz günü bir araya gelmiştik ve çalışmaları başlatmıştık. Bugün de iş tamamlandı, doğalgazı vermeye geldik. Hayırlı uğurlu olsun. 229 binaya, 325 haneye doğalgaz bağlandı. 11 kilometre hat çekildi ve bu hat ilimizdeki diğer hatlarla birlikte toplam 23 kilometre oldu. Önümüzdeki dönem için de projelerimiz devam ediyor. Başta hanımlarımız olmak üzere Hamidiye bu kış doğalgazın konforundan yararlanacak. Biz sadece bir emaneti aldık ve hakkını vermeye çalışıyoruz. Kocaeli'nin her yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Boş konuşmuyor, sadece işle ilgili konuşuyoruz. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.