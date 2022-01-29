Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı, Türkiye şampiyonu

Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Manavgat Belediye İşitme Engelliler Voleybol Takımı'nı 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı bir kez daha damgasını vurdu. Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynandı. Turnuvaya İstanbul Sağırlar'ı 3-0 yenerek başlayan Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı, Kayseri Erciyes ve Manavgat Belediyesi takımlarını da 3-0'lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gölcük temsilcisi, finalde bir kez daha karşılaştığı Manavgat Belediye İşitme Engelliler Voleybol Takımı'nı 3-0 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Yolun sonu şampiyonluk oldu

Zorlu geçen müsabakanın ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı'nı kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da; Gölcük'ümüzün gururu olarak Türkiye şampiyonu olan Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımımızı, turnuvanın en değerli sporcusu seçilen Hilmi Kaan Çiçek'i, en iyi liberosu seçilen Bilal Yörür'ü, en iyi pasörü seçilen Furkan Genç'i, teknik heyeti, Dernek Başkanlarımız Hasan Bat ve Hasan Aydın'ı ve emeği geçen herkesi can-ı gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.