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Gölcük Kavaklı Sahil Caddesinde çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Gölcük Kavaklı Sahil Caddesinde yol düzenleme çalışmaları sürüyor.


Yol düzenleme çalışmaları kapsamında terasman kazı-dolgu imalatı, yağmursuyu imalatı, yol platformunda kalan mevcut parkelerin ve baskı betonların sökümü çalışmaları ile yol platformunda kalan hatların deplase çalışmaları yapılıyor. 8 metre genişliğindeki cadde 12 metre genişliğe çıkartacak. Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi orta refüje yapılacak dekoratif aydınlatmalarla estetik bir görünüme kavuşurken bisiklet sürücüleri için yapılacak bisiklet yoluyla vatandaşlar rahatlıkla ve konforlu bir şekilde bisikletlerini sürebilecekler. 1 kilometrelik caddeye 5 bin 650 ton plent mix temel serecek ekipler, 2 bin 350 ton binder, bin 525 ton da aşınma asfaltı sererek Kavaklı Sahil Caddesini konforlu ve modern bir hale getirecek.

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