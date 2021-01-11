Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi'nin çehresi değişecek

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi'nde yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Yol düzenlemesi kapsamında yol platformunda kalan deforme parkelerin sökümüne başlandı. 1 kilometre uzunluğundaki Kavaklı Sahil Caddesi'nin 500 metrelik kısmında yağmur suyu alt yapısı yenilenecek. 8 metre genişliğe sahip cadde gidiş, geliş ve park şeritleriyle birlikte 12 metre genişliğe çıkarılacak. Baskı beton kaldırım yapılacak cadde, kaldırım ve bisiklet yolu ile birlikte 20 metre platform genişliğine sahip olacak.

12 metre genişliğe çıkarılacak Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi, orta refüje yapılacak dekoratif aydınlatmalarla estetik bir görünüme kavuşacak. Bisiklet sürücüleri için yapılacak bisiklet yoluyla vatandaşlar rahatlıkla ve konforlu bir şekilde bisikletlerini sürebilecekler.

1 kilometrelik caddeye 5 bin 650 ton plent mix temel serecek ekipler, 2 bin 350 ton binder, bin 525 ton da aşınma asfaltı sererek Kavaklı Sahil Caddesi'ni konforlu ve modern bir hale getirecek.