Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun çalışmaları başladı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in iki yıldır ilçeye kazandırmak için mücadele ettiği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun inşasına başlandı.

Değirmendere Topçular Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi'nde ortaöğretim çağındaki özel eğitim gereksinimi duyan öğrenciler, eğitim gördükleri prefabrik binaların yetersiz kalması sonrasında Gölcük Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ve tadilatını tamamladığı Çiftlik Mahallesi'nde bulunan binaya taşınmıştı. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in öğrencileri modern ve yeni bir binaya taşıma sözünü yerine getirmek için takibini sürdürdüğü Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun inşa çalışmalarına Değirmendere'de başlandı. Özel öğrenciler, yeni ve modern binanın tamamlanmasıyla Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alacaklar.

Taban oturma alanı bin 309 metrekare, toplam inşaat alanı 3 bin 511 metrekare olan okul; bodrum + zemin + 1 kattan oluşacak. Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 16 derslik, yemekhane, konferans salonu, 5 iş atölyesi, beden eğitim salonu, kantin, sığınak ve idari odalar yer alacak.

"Kendine güvenen, görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişecekler"

Yeni okulda özel öğrencilerin daha donanımlı eğitim alacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu ile ortaöğretim çağındaki zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerimiz akademik, sosyal, dil ve iletişim alanlarında tüm davranışları kazanmış, toplum içerisinde bağımsız olarak yaşayabilen, toplumla bütünleşmiş, iş eğitimi almış, iş yaşantısına hazır, kendine güvenen, görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişecekler. İlçemize, özel öğrenim gerektiren öğrencilerimize ve saygıdeğer ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.