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Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gölcük ilçesi Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi.


Kocaeli'nin günlük yaşamında sahil parkları büyük önem taşıyor. Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde, vatandaşlar aileleri ile birlikte sahil parklarında bolca vakit geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidanlar dikti. Ekipler ayrıca sahil parklarındaki uygun, boş alanlara da fidan dikimi gerçekleştirdi.


Kuruyan ağaç noktalarını ve uygun alanları belirleyen ekipler, fidanların dikileceği yerlere organik toprak serdi. Toprak seriminin ardından belirlenen yerlere ıhlamur, pembe çicekli akasya, süs eriği, goldrider, defne, çınar, leylandi, süs elması ve kartopu türlerinde fidanlar dikildi. Yapılan yenileme çalışması ile sahil parklarının yeşil ve düzenli kalması sağlanırken, vatandaşların da memnuniyeti kazanıldı.

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