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Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesine iki teklif verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali’nin yapılması için ihale gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali'nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 39 milyon 606 bin TL oldu.


Gölcük Saraylı Mahallesi'nde yapılacak Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali için Büyükşehir İhale Salonu'nda ihale gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 39 milyon 606 bin TL oldu. Terminal, 2 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve 10 bin metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 peron ve 9 yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak.

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