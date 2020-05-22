Gölcük ve Karamürsel'de plajlara kum seriliyor

Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahillerde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kandıra ilçesindeki plajlarda onarım ve Yaz sezonuna hazırlık çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük ve Karamürsel'deki plajlarda kum serme çalışması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel Dereköy sahili, Altın Kemer Halk Plajı, Ereğli Sahili ve Gölcük Ulaşlı Halk Plajında kum serim çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında 900 metreküp toplamda 50 kamyon plaj kumu sahillere seriliyor.