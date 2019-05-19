Gölcük ve Karamürsel'in yolları yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve zamanla deforme olan yolların bakım ve onarımını için çalışma başlattı. Bu kapsamda Gölcük ve Karamürsel ilçeleri için gerçekleştirilen ‘'Yol Bakım ve Onarım İşi'' ihalesinde 14 firma teklif sundu. Yaklaşık maliyetin 3 milyon 137 bin TL olarak belirlendiği ihalede firmalar tarafından gelen düşük teklif 2 milyon 188 bin TL olurken, verilen en yüksek teklif ise 2 milyon 825 bin oldu.

Gerçekleşen ihale kapsamında belirlenen noktalardaki yollar vatandaşların ulaşımlarını daha elverişli yapabilmeleri için yenilenecek. Bu doğrultuda 7 bin 600 metrekare parke döşeme, yağmursuyu kanalı temizliği, dolgu, kazı gibi birçok farklı işlerde çalışmalar gerçekleştirilecek.