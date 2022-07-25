Gölcük Yazlık Kadırga Şenlikleri sona erdi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca horon ve müziğin merkezi haline gelen Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri, dün akşam düzenlenen finalle sona erdi. Binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği şenlikler, Karadeniz sanatçıları Bizim Gönül ve Zeynep Başkan'ın konserleri ile final yaptı. İki sanatçı türküleri ile alanı dolduran binlerce kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı. Kadırga'da boş yer bırakmayan binlerce kişi, kemençe eşliğinde oluşturulan dev horon halkalarında saatlerce horon oynadı.

Final gecesinde ayrıca Türkiye genelinde Trabzonspor Futbol Okulları arası düzenlenen turnuvada şampiyon olan Gölcük takımı sahneye çıktı. Gölcüklü çocuklardan kurulu olan takıma Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba tarafından teşekkür plaketi verildi.