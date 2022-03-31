Gölcük Yeni Sanayi Cami, cuma günü ibadete açılacak

Gölcük Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hayata geçirdiği Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yapılan Yeni Sanayi Cami, 1 Nisan Cuma günü ibadete açılacak.

Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hayata geçirilen Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yapımına başlanılan camide, inşaat çalışmalarının ve ince işçiliklerinin tümü tamamlandı. Hayırseverlerin de destekleriyle tamamlanan cami, 1 Nisan Cuma günü kılınacak cuma namazı ve sonrasında yapılacak program ile ibadete açılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayı öncesinde açılacak olan Yeni Sanayi Cami'nin tüm Gölcük halkına hayırlı olmasını diledi. Başkan Sezer, cami yapımında emeği geçenlere ve destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.