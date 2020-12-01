Gölcük'de dönel kavşak çalışması tamamlandı

Gölcük Hastane Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi'nin kesiştiği yere Büyükşehir Belediyesi tarafından dönel kavşak yapıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede kazaların yaşanmaması için dönel kavşakla trafiği düzene sokan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki üstyapı çalışmalarını tamamladı. Gölcük Hastane Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi'nin kesiştiği yere de yapılan çalışmalarda bölgeye 800 ton binder asfalt bin 600 ton da pilant mix temel serimi yapıldı. Kavşağın asfalt serim işleminin tamamlandığı bölgede ayrıca refüj bordürü ve tabela çalışmaları yapılacak.