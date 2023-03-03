Gölcük'e iki yeni yaya köprüsü yapıldı

Gölcük'te Kavaklı Sanayi Parkı'nın girişi ve Şirinköy 676. Sokak'taki dere geçişine yayaların güvenli ulaşımını sağlamak için iki yaya köprüsü imal edildi.

Gölcük Belediyesi Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü tarafından Kavaklı Sanayi Parkı'nın girişi ve Şirinköy 676. Sokak'taki dere geçişine yayaların güvenli ulaşımını sağlamak için iki yaya köprüsü imal edildi. Belediyenin kendi imkanları ile üretilen iki yaya köprüsü belirlenen yerlere yerleştirilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

İmal edilen iki köprü ile Kavaklı Sanayi Parkı'nın girişi ve Şirinköy 676. Sokak dere geçişindeki yolda yaya geçişleri daha güvenli hale getirildi. İki köprüde incelemeler yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, personeline teşekkür ederek, köprülerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.