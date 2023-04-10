Gölcük'e yeni hükümet konağı

Depreme dayanıksız olduğu belirlenerek yıkılan ve yeniden yapımına başlanan Gölcük Hükümet Konağı'nda çalışmalar sürüyor.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek geçtiğimiz yıl yıkılan Gölcük Hükümet Konağı temel atma hazırlıkları devam ediyor. Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı binasını da kapsayacak şekilde, aynı yerde yeniden yapımı için çalışmalar sürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, inşaat alanına giderek incelemelerde bulundu. Başkan Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 650 gün içinde tamamlanması planlanan Gölcük Hükümet Konağı'nın zemin iyileştirmesiyle fore kazık çakılması ve beton atılması çalışmaları sürüyor.