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Gölcüklü 7 karateci Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı’nın 7 sporcusu, Amasya’da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı'nın 7 sporcusu, Amasya'da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Gölcük Belediye Spor Karate Takımı, İzmit'te düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası seçmelerinde başarılı sonuçlar aldı. 14 sporcu ile seçmelere katılan Gölcük Belediye Spor, 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük kazandı. Dereceye giren karateciler, Gölcük ve Kocaeli'yi temsilen Amasya'da düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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