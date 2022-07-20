Gölcüklü çocuklara ücretsiz yüzme dersi

Gölcük Belediyesi ile Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde çocuklara yüzme dersi verilecek.

Gölcük'te yüzme bilmeyen çocuklar, 200 metrekarelik açık yüzme havuzunda yüzme öğrenecek. Gölcük Belediyesi ile Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinde çocukların ücretsiz olarak yüzme öğrenmesi için kurulumuna başlanılan açık yüzme havuzunda hazırlıklar tamamlandı. Düzağaç Mahallesi'nde bulunan, KYK öğrenci yurdunun alt kısmında yer alan, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu bahçesinde kurulan, 20x10 metre ebatlarındaki portatif açık havuz, perşembe günü faaliyete başlıyor. Bin 600 çocuk kurslara katılmak için başvuru yaptı. Gölcük'te ikamet eden çocuklar, yaş kategorilerine göre belirlenen tarihlerde havuzdan yararlanabilecek. Kurs boyunca çocuklar, açık havuzda eğlenceli vakit geçirerek yüzme öğrenmenin tadını çıkaracak.