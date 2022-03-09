Gölcüklü kadınlardan tiyatro gösterisi

Gölcük'te yaşayan kadınlar; erkeklerle, çocukluktan yetişkinliğe uzanan ilişkilerini tiyatro sahnesine taşıdıkları oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni kazandı.

Gölcüklü kadınlar, erkeklerle olan diyaloglarını "Tatlı ve Öfkeli" isimli oyunla tiyatro sahnesine taşıdı. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda sahnelenen oyunda; tiyatro tecrübesi olmayan kadınların oyunculuk performansları büyük beğeni kazandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de izleyiciler arasında yer aldığı oyun, yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu oyunda kadınlar, erkeklerle çocukluktan yetişkinliğe uzanan ilişkilerini interaktif oyunda tiyatro sahnesinde sergiledi. Murat Kaçmaz'ın yazdığı ve Rıfat Kanpara'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Melek Altun ve Ülkü Subaş'ın oyuncu olarak sahnede yer aldı. Seyircilere eğlenceli anlar yaşatan tek perdelik, interaktif yetişkin oyunda, hem oyuncular hem de izleyiciler yaşantılarından kesitlerle eğlenceli anlar yaşadı. Oyunun sonunda Başkan Sezer, oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.